Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri 8 kişinin üzerinde arama yaptı.
Şüphelilerin üst aramasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri İ.Ö. ve A.K'nin otomobil ve evlerinde arama yaptı.
Aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 375 gram amfetamin, 187 gram sıvı amfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 15 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.