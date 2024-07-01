Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri 8 kişinin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üst aramasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri İ.Ö. ve A.K'nin otomobil ve evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 375 gram amfetamin, 187 gram sıvı amfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 15 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.