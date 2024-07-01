Parçalı Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.07.2024 11:35

Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri 8 kişinin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üst aramasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri İ.Ö. ve A.K'nin otomobil ve evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 375 gram amfetamin, 187 gram sıvı amfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 15 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Uyuşturucu Tekirdağ
Sıradaki Haber
İzmir Metrosu'nda yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
İzmir'deki patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı
12:00
Pakistan'da 19 mahkum hapishaneden kaçtı
12:02
Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü geçici trafiğe kapatılacak
11:51
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttı
11:52
'Mavi vatan'ın güvenliği teknolojik sistemlerle güçlendiriliyor
11:40
İstanbul Havalimanı'ndan yolcu rekoru
Yarış camiasının beklediği tay satışları başlıyor
Yarış camiasının beklediği tay satışları başlıyor
FOTO FOKUS
TRT Haber, Irak'ın kuzeyinde
TRT Haber, Irak'ın kuzeyinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ