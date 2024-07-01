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Türkiye
AA 01.07.2024 11:05

İzmir Metrosu'nda yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 11 yaralı

İzmir Metro'sunda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İzmir Metrosu'nda yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 11 yaralı

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Ters yönde hareket eden merdivende, dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İzmir Metrosu'nda yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 11 yaralı

Büyükşehir Belediyesinden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Üçyol Metro İstasyonu'nda ara kattan gişe seviyesine çıkışta bulunan yürüyen merdivenin arızalanarak ters yönde hareket ettiği duyuruldu.

Kazada merdiveni kullanan 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden bir gün önce 30 Haziran günü yapılmış, tutanaklara göre saat 17.00'de tamamlanmıştır. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar, ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır."

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