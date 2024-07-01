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Türkiye
AA 01.07.2024 10:27

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınına neden olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltında
[Fotograf: AA]

Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangınının söndürülmesinin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme yaptı.

İncelemede, ulaşımın zor, elektrik nakil hatları ve arıcıların bulunmadığı noktadan başlayan yangına, bölgedeki kampçıların neden olduğu değerlendirildi.

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltında

Soruşturma kapsamında yangın esnasında karavanla bölgede oldukları tespit edilen P.S., H.S. ve U.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 70 orman yangın söndürme işçisi sevk edilmişti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

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Muğla Orman Yangını
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