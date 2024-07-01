İzmir'de yangın nedeniyle 335 hayvan koruma altına alındı

İzmir'de geçtiğimiz gün meydana gelen orman yangınlarında hayvanların zarar görmemesi için sahaya çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde can dostları koruma altına aldı.

Menderes Çamönü Köyü'nde çıkan orman yangınında 30 küçükbaş ile 50 kanatlı hayvanın güvenli bölgelere sevk edilmesine destek olundu.

Ekipler, Selçuk Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yakınında çıkan orman yangını ihbarı üzerine de hemen bölgeye ulaştı.

Merkezdeki hayvanların tahliye edilmesi kararı alınması üzerine Buca Belediyesi, Torbalı Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, Gaziemir Belediyesi ve Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir biçimde 227 köpek ve 28 kedinin tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

45 personel üç vardiya halinde çalıştı

Tahliye çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay'ın koordinasyonunda, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanı Gökhan Özdemir, ilçe belediyeleri, alandaki kamu kurumları ve arama kurtarma faaliyetleri sunan sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Sinan Okçuoğlu ile görevli 45 personel, 4 araç ile üç vardiya halinde gece boyunca yangın bölgesinde çalışarak 162 köpeğin İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyrek Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne naklini sağladı. Ayrıca 28 kedi ve 65 köpek de Gaziemir, Buca, Karabağlar ve Tire'de bulunan ilçe belediyelerine ait bakımevlerine nakledildi.

Tahliyesi yapılan ve bakımevlerine nakledilen hayvanların sağlık durumları, görevli veteriner hekimleri tarafından kontrol edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay ve Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyrek Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelerek nakledilen köpeklerin durumları hakkında veteriner hekimlerden bilgi aldı.