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Türkiye
TRT Haber 01.07.2024 10:12

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada ülke geneli az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimler yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak güney kesimlerle birlikte iç ve batı bölgelerde de mevsim normalleri üzerine çıkacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yeni haftada ülke geneli az bulutlu ve açık geçecek. Yarın Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Çarşamba günü; Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Perşembe günü; Marmara'nın batısı ile Ege'nin kuzeybatısı, Cuma günü; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz, Marmara'nın güneydoğusu ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Cumartesi ve Pazar günü; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, yarından itibaren ülke genelinde artarak iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık süreçte, Ankara, Antalya ve İzmir'de 36, İstanbul'da 34, Samsun'da 31, Diyarbakır'da 42 derceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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