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Türkiye
AA 01.07.2024 09:51

İzmir'de patlamanın olduğu sokakta zarar tespit çalışmaları başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin ölümü, 63 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili zarar tespit çalışmalarına başlandı.

İzmir'de patlamanın olduğu sokakta zarar tespit çalışmaları başladı

İlçede dün meydana gelen patlamanın olduğu sokakta jandarmanın önlemi devam ediyor. Zarar gören iş yerleri ve evlerin olduğu caddeye giriş kapatılmış durumda.

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, sabah saatlerinde ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir'de bir restoranda patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, 63 yaralı
İzmir'de bir restoranda patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, 63 yaralı

İzmir Defterdarlığı Zarar Tespit Çalışma Grubu da alanda çalışma yapmaya başladı. İş yeri ve konut sahipleriyle görüşen yetkililer, oluşan zararla ilgili rapor hazırlayacak.

İş yeri ve evleri hasar gören vatandaşlar da bölgede bulunuyor.

İzmir'de patlamanın olduğu sokakta zarar tespit çalışmaları başladı

Türk Kızılay ekiplerince vatandaşlara çay ve simit ikram edilirken, Torbalı Belediyesi ekipleri de çadır ve sandalye kurarak hak sahiplerinin bekleyeceği bir alan oluşturdu.

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

İzmir Torbalı'daki patlama anı kamerada
İzmir Torbalı'daki patlama anı kamerada

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde dün bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen 1 kişi gözaltına alınmıştı.

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