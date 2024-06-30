İzmir'de bir restoranda patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, 63 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi, 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısın 5'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.

1 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin ölümü, 63 kişinin yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, patlamanın olduğu iş yerinin biten tüpünü dün değiştiren H.C. hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri H.C'yi Ayrancılar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Vali Elban: Binada sanayi tipi tüp patlaması meydana geldi

İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerinde açıklama yaptı:

"Hasar alan binalarda yaşayan vatandaşlarımızın geçici konaklamaları için tedbirler aldık. Arzu edenleri konaklatacağız otellerde.

Çok yönlü araştırma devam ediyor. Sanayi tüpü bir tüp patlaması var tabii bu patlama ile ilgili bir ihmal ya da sorun var mı o çok yönlü bir araştırmadan sonra çıkacak. Şu an için bir tespit yok."

Vali Elban, hastanelerde tedavi gören yaralı sayısının 63'e yükseldiğini, bunların 40'ının taburcu olduğunu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Bakan Yerlikaya: Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Olay yerine, İzmir İl AFAD'dan 2 araç, 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 36 personelin sevk edildiğini ifade etti.

Ayrıca konuya ilişkin tahkikatın devam ettiğini, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patalamaya ilişkin şunları söyledi:

"İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Işıkhan: Müfettişlerimiz görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

"İzmir’in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde gerçekleşen patlamayla ilgili derin üzüntü duyuyoruz.

Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı Müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun İzmir."