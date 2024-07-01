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Türkiye
AA 01.07.2024 11:52

Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü geçici trafiğe kapatılacak

Metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak.

Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü geçici trafiğe kapatılacak
[Fotograf: AA]

İstanbul Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapılacak.

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla 3 Temmuz'da saat 23.00'den itibaren başlayacak çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında ise yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.

​​​​​​​Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.

Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.

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