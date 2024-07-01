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Türkiye
AA 01.07.2024 13:21

Mersin'de limon depolarına denetleme

Ticaret Bakanlığı ekipleri, limon fiyatlarındaki artış nedeniyle Mersin'deki depolarda denetim yaptı.

Mersin'de limon depolarına denetleme

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, son günlerde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştirdi.

Akdeniz ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Toptancı Hal Kompleksi'ne giden ekipler, depolardaki limonların stok durumunu kontrol etti.

Mersin'de limon depolarına denetleme

Denetimlerde, ürünlerin geliş fiyat bilgisine de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden bakıldı.

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, gazetecilere, kent genelindeki denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Fahiş fiyatın önüne geçebilmek için kontrolleri sıklaştırdıklarını belirten Sümer, "Fiyat olumsuzluğunu önlemek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla başta limon olmak üzere tüm meyve sebze gruplarına yönelik denetimler titizlikle yürütülüyor." diye konuştu.

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Mersin Ticaret Bakanlığı
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