Türkiye
Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı06 Aralık 2019 Cuma 00:11 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 00:21
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Malatya- Kayseri istikametine giden Murat Gök'ün kullandığı otomobil ile Bursa'dan Şanlıurfa'ya giden Murat Tırış yönetimindeki yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun Karatay mevkiinde çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü Deniz Gök ile Gülten Gök öldü. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Kangal sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: yolcu otobüsü trafik Kazası pınarbaşı otomobil kayseri