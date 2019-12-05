Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp iki dağcının arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı ile 2 helikopterin katıldığı, jandarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 202 kişinin görev yaptığı belirtildi.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor. Dağcıların acil durumlarda neler yapması gerektiğini ve kayıplarda müdahale planını Doğadaki İnsan programının yapımcısı Serdar Kılıç, Nilgün Balkaç’ın sunduğu Birinci Sayfa programında değerlendirdi. pic.twitter.com/dXxxmeycPR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 5, 2019

Bölgedeki faaliyetlerin kesintisiz olarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Hava koşullarının imkan vermediği veya kar kalınlığının çok olduğu bölgelere helikopterler ile ekipler sevk edilerek arama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir." ifadesi yer aldı.

Öte yandan gün içinde bölgede aramalara katılan Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Başkanı Fatih Işık, kayıp kişilerin bulunması için hem devlet hem de STK'lar kanadında arama kurtarma anlamında yapılabilecek her şeyin yapıldığını söyledi.

Yürüyüş ya da kamp yapacaklara uyarılar

Ekiplerin bugün bölgelere helikopterlerle dağıtıldığını anlatan Işık, "O bölgelerin üçüncü dördüncü defa tekrar aranması aslına bakarsanız. Bölgelerdeki mağaralar, kaya oyukları, ağaç kovukları, kapatılmış eski maden girişleri, eski madenin bulunduğu bölgelerdeki borular, bakılabilecek her şeyin içine bakıldı ancak şu ana kadar elimizde herhangi bir veri yok." dedi.

Uludağ'a yürüyüş ya da kamp yapmak için gelmeyi planlayan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Işık, şunları söyledi:

"Gelen kişilerin 48 saat önceden jandarmaya ve Milli Parklara adlarını, soyadlarını, iletişim bilgilerini, yürümeyi planladıkları rotayı ya da kamp yapmayı planladıkları noktayı bildirmeleri gerekiyor. Beraberinde de mevsim koşullarına uygun giysi ve malzeme tercihi yapmaları gerekiyor. Elbette jandarmaya dönüş saatlerini de bildirmeleri gerekiyor. Bunları uygularlarsa eğer çok büyük bir sorunla karşılaşılacağını düşünmüyorum."

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta giden ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve arkadaşı Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA