Nurhak ve Ekinözü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde bulunan okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: TRT Haber