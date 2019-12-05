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Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde kar tatili05 Aralık 2019 Perşembe 20:01 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 20:04
Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Nurhak ve Ekinözü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde bulunan okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Kahramanmaraş Kar yağışı soğuk hava