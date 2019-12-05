Dünyada ülkeler arasında kıyasıya bir teknoloji rekabeti var.

Her ülke geri kalmamak için büyük çaba içinde. Teknoparklar da işte bu rekabetin en önemli üsleri.

Türkiye'de 1980'li yıllarda faaliyete geçti

2. Dünya Savaşı’ndan sonra teknoparklar yayıldı. İlk teknopark 1952 yılında ABD’deki Silikon Vadisi'nde kuruldu. Sonra Avrupa ve Japonya’da teknoparklar birbirini izledi.

Türkiye’de ise ilk teknoloji merkezleri 1980’li yıllarda faaliyete geçti. Yasal düzenleme ise 2001 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye’deki teknoloji geliştirme bölgeleri 2001 yılında 2 iken, bu sayı bugün 84’e ulaştı.

5 bin 443 firma aktif çalışıyor

Türkiye son yıllarda teknopark atağına geçti. Şu anda teknoparklarda 5 bin 443 firma faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin teknoloji üslerinde tamamlanan Ar-Ge proje sayısı 33 bin 363’e ulaştı. Devam eden proje sayısı ise 9 bin 242.

Firmaların gerçekleştirdiği toplam ürün ve hizmet satışı ise 82,8 milyar lirayı aştı.

Toplam ihracat ise bugün 4 virgül 3 milyar dolar düzeyinde.

Teknoparklarda ileri teknoloji çalışmalar yapılıyor. Milli savunma araçlarının geliştirilmesinden, hayatın her alanında kullanılan ürünlere kadar birçok yenilik bu merkezlerden çıkıyor.

"Hem ülkemize hem dünyaya bir değer katmak üzerine oluşturulmuş projeler

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, birçok sektörde projelerin teknopark kampüslerinde hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye’de faal teknoparkların sayısı 60’ın üzerinde ve çok sayıda firmaya ev sahipliği yapıyoruz. Savunma sanayinde, enerji sektöründe sağlık sektöründe olduğu gibi bilişim sektörlerinde çok sayıda proje bu kampüslerde hayata geçiyor. Bu projeler gerçekten yeni ve hem ülkemize hem dünyaya bir değer katmak üzerine oluşturulmuş projeler."

Girişimcilere destek

Teknoparklar firmaların araştırma geliştirme başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn ediliyor.

Bilal Topçu şöyle konuştu:

"Burada firmalarımız için ofis kiralama hizmetlerimiz ve arazi tahsislerimiz var. Onlara ev sahipliği yaptığımız bir kuluçka merkezimiz var, buralarda aslında ücretsiz birçok imkandan faydalanabiliyorlar, buraya girdiklerinde sadece ofis hizmetleri değil, teknoloji transfer ofisimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz birçok iş ve karşılıklı şirketler arası ve kamu kurumlarıyla sanayi üniversitesi işbirliğiyle gibi yaptığımız çalışmalar vesilesi ile birçok iş birliğine aracılık etmeye çalışıyoruz."

Teknoparklardan çeşitli devlet teşvikleri de veriliyor. Kabul gören projeler için teşvikler ve KDV muafiyetleri gibi çeşitli vergi istisnaları sağlanıyor.

Teknoparkların gelecek yıllarda istihdama daha fazla katkı vermesi bekleniyor.

Haber: İclal Aydıngöz

Görüntü: Vahap Aksoy

