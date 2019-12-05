Türkiye
Yozgat'ta öğrenci servis minibüsü devrildi: 10 yaralı05 Aralık 2019 Perşembe 17:11 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 17:42
Yozgat'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6'sı engelli öğrenci, biri bebek 10 kişi yaralandı.
Ayhan Gürbüz yönetimindeki 66 M 1308 plakalı servis minibüsü, Akdağmadeni Oluközü mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 4 aylık oğlu Mert Gürbüz, Turana Malikova, Aysel Merikova ve 6 engelli öğrenci, Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: yozgat trafik Kazası öğrenci servis minibüsü