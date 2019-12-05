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RTÜK'ten Ceren Özdemir cinayeti haberlerinde hassasiyet uyarısı05 Aralık 2019 Perşembe 17:25 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 17:35
RTÜK Başkanı Şahin, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin haberlerin verilişinde hassasiyet gösterilmesini istedi.
[Fotoğraf: AA ]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ceren Özdemir'in canice katledilmesinin asla kabul edilebilir olmadığını vurguladı.
Cinayetin herkesi derinden yaraladığını belirten Şahin, şunları söyledi:
"Haberci dostlarımız tarafından bu elim olayın veriliş şekli vicdanları tekraren kanatmaktadır. Yapılan her haberin Ceren'i sevenlerin acısını tazelediğini unutmamak gerekir."
Kaynak: AA
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