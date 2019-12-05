Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ceren Özdemir'in canice katledilmesinin asla kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Cinayetin herkesi derinden yaraladığını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Haberci dostlarımız tarafından bu elim olayın veriliş şekli vicdanları tekraren kanatmaktadır. Yapılan her haberin Ceren'i sevenlerin acısını tazelediğini unutmamak gerekir."

Kaynak: AA