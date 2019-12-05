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Ankara'daki cezaevinden firar eden mahkum, Afyonkarahisar'da yakalandı05 Aralık 2019 Perşembe 21:33 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 21:33
Ankara'daki Sincan Açık Cezaevinden firar eden mahkum Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki devriye sırasında durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu.
Şüphelilerden K.F'nin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, "kasten adam öldürme" suçundan bulunduğu Sincan Açık Cezaevinden yaklaşık 20 gün önce firar ettiği ve hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan K.F, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine konuldu.
Kaynak: AA
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