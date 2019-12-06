Türkiye

Şanlıurfa’da yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

06 Aralık 2019 Cuma 00:12 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 00:19

Şanlıurfa'da etkili olan yağmur nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü. Çökme esnasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.