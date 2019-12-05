Sülek Yaylası'ndan Manavgat'a gitmek için minibüsle yola çıkan Ali Mustafa, Ali ve Gökhan Aydın, araçlarının kara saplanması sonucu yolda mahsur kaldı.

Yakıtları bitmek üzere olan Aydın ailesinin fertleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

[Fotoğraf: AA]

Araçta uzun süre kaldıkları için üşüyen ve acıkan aile üyeleri, jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu bulundukları bölgeden alındı.

Ali Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Kara saplanan araçlarını tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadıklarını söyleyen Aydın, "Çaresizce ne yapacağımızı düşünürken jandarma ekipleri gelerek bizi kurtardı." dedi.

Kaynak: AA