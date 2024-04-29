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Türkiye
AA 29.04.2024 20:39

Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu

Ankara'da geçen yıl İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı gerçekleştiren 2 teröristin saldırıda kullandıkları aracı gasbettikleri ve bir veteriner teknikerini şehit ettikleri Kayseri'nin Develi ilçesinde paramotor bulundu.

Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu

Teröristlerin, veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı başından vurarak öldürüp aracını gasbettikleri bölgede paramotor ele geçirildi.

Paramotorun incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırıda bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.

Bakan Yerlikaya: Ankara'daki saldırıyı gerçekleştirenler çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldi
Bakan Yerlikaya: Ankara'daki saldırıyı gerçekleştirenler çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldi

Teröristlerin saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Bozlağan'ı öldürüp gasbettikleri belirlenmişti.

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Kayseri Terör Örgütü Terör Saldırısı PKK/YPG PKK/KCK
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