Açık 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 12.10.2023 13:28

Bakan Yerlikaya: Ankara'daki saldırıyı gerçekleştirenler çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldiklerini söyledi.

Bakan Yerlikaya: Ankara'daki saldırıyı gerçekleştirenler çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarının araştırıldığını söyledi .

Saldırganların Kayseri ‘de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112 ‘ye vatandaş ihbarı olduğunu kaydeden Yerlikaya , ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini söyledi .

Bakan Yerlikaya geniş açıklama yapacağını vurguladı . Yerlikaya , teröristlerin paramotor ile Türkiye’ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken "karada izleri yok" dedi.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı manipüle paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alındı
14:15
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Azerbaycan'a geldi
14:18
Van Gölü'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
14:11
Cezayir'den Arap Birliğinin yayımladığı bildirideki "tarafların kınanması" maddesine çekince
14:25
TBMM'de 'Filistin' oturumu
14:09
Bakan Yerlikaya'dan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklama
Gazze'deki Filistinli gruplar İsrail'in Sderot şehrine çok sayıda roket attı
Gazze'deki Filistinli gruplar İsrail'in Sderot şehrine çok sayıda roket attı
FOTO FOKUS
TRT Haber Sderot'ta İsrail askerlerinin kara harekatı hazırlıklarını görüntüledi
TRT Haber Sderot'ta İsrail askerlerinin kara harekatı hazırlıklarını görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ