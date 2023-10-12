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Gündem
TRT Haber 12.10.2023 12:27

İletişim Başkanlığı manipüle paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı

Sosyal medya platformu X, yasa dışı içerik ve dezenformasyon iddialarıyla gündemde. İletişim Başkanlığı, platformdaki İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla ilgili bülten yayınladı. AB de Elon Musk'ı uyardı. AB Komisyonu, Musk'a gönderdiği mektupta bu tür içeriklerin kaldırılması için 24 saat süre tanıdı.

İletişim Başkanlığı manipüle paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sosyal medya platformu X'de, İsrail-Filistin çatışmalarıyla ilgili yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı, gerçeği yansıtmayan çok sayıda görüntü ve paylaşımla ilgili bülten yayımladı.

Paylaşımlardan biri; "Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövdü" haberi.

 

 

İletişim Başkanlığı, söz konusu görüntünün Hamas'ın saldırılarından bir gün önce sosyal medyada paylaşıldığını duyurdu.

İddiaların aksine, görüntülerde, İsrail güçlerinin Filistin yanlılarına şiddet uyguladığı görülüyor.

Bir başka paylaşımda "Hamas direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü" iddiası yer alıyordu.

 

 


İletişim Başkanlığı görüntülerin, Ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığını tespit etti.

"İsraillilerin bir festivalde canlarını kurtarmak için koştuğu" iddiasının da asılsız olduğu belirlendi.

 

 


Görüntülerin, Hamas saldırılarının başlamasından üç gün önce bir konserde çekildiği açıklandı.

Sosyal medya platformunda yer alan "Hamas, engelli bir İsrailli kadın ile Hint bakıcısını öldürdü" iddiası da gerçeği yansıtmayan paylaşımlardan.

 

X'e AB'den uyarı 

Sosyal medya platformu X'e AB'den de uyarı geldi. Birlikten Elon Musk'a gönderilen mektupta, X'in "yasa dışı içerik ve dezenformasyon" yaydığı belirtildi.

Platformda, manipüle edilmiş çok sayıda görüntü ve bilginin yayıldığına dikkat çekildi.

Musk'tan 24 saat içinde mektuba yanıt vermesi ve ilgili içerikleri silmesi istendi. Elon Musk ise AB'ye, "ima ettiğiniz ihlalleri listeleyin" cevabı verdi.

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