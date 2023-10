İletişim Başkanlığı manipüle paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı

Sosyal medya platformu X'de, İsrail-Filistin çatışmalarıyla ilgili yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı, gerçeği yansıtmayan çok sayıda görüntü ve paylaşımla ilgili bülten yayımladı.

Paylaşımlardan biri; "Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövdü" haberi.

????Regarding the images shared on some social media accounts, the claim that “Palestinians are brutally beating Israeli children and women. In these images, an Israeli woman is dragged on the ground by Palestinian men" is not true.



It was determined that the images subject to… pic.twitter.com/Jwg1W0Bcqe