İletişim Başkanlığı manipüle paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı

Sosyal medya platformu X'de, İsrail-Filistin çatışmalarıyla ilgili yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı, gerçeği yansıtmayan çok sayıda görüntü ve paylaşımla ilgili bülten yayımladı.

Paylaşımlardan biri; "Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövdü" haberi.

????Regarding the images shared on some social media accounts, the claim that “Palestinians are brutally beating Israeli children and women. In these images, an Israeli woman is dragged on the ground by Palestinian men" is not true.



It was determined that the images subject to… pic.twitter.com/Jwg1W0Bcqe — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 10, 2023

İletişim Başkanlığı, söz konusu görüntünün Hamas'ın saldırılarından bir gün önce sosyal medyada paylaşıldığını duyurdu.

İddiaların aksine, görüntülerde, İsrail güçlerinin Filistin yanlılarına şiddet uyguladığı görülüyor.

Bir başka paylaşımda "Hamas direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü" iddiası yer alıyordu.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü" iddiası doğru değildir.



İddiaya konu görüntülerin, Ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığı tespit edilmiştir. Bu haberlere göre, görüntülerde… pic.twitter.com/PysAZ35au8 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 11, 2023



İletişim Başkanlığı görüntülerin, Ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığını tespit etti.

"İsraillilerin bir festivalde canlarını kurtarmak için koştuğu" iddiasının da asılsız olduğu belirlendi.

????The claim that "Israelis are running for their lives at the festival" regarding the images shared on some social media accounts is false.



The alleged footage was captured three days prior to the beginning of Operation Al-Aqsa Flood. Footage shows Israelis running at a concert… pic.twitter.com/OU4fT6BXSr — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 11, 2023



Görüntülerin, Hamas saldırılarının başlamasından üç gün önce bir konserde çekildiği açıklandı.

Sosyal medya platformunda yer alan "Hamas, engelli bir İsrailli kadın ile Hint bakıcısını öldürdü" iddiası da gerçeği yansıtmayan paylaşımlardan.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Müslüman Hamas direnişçileri, engelli bir İsrailli kadın ile onun Hintli bakıcısını öldürdü" iddiası doğru değildir.



İddiaya konu görüntülerde bir Hamas direnişçisi, hiçbir kadını, yaşlıyı, çocuğu ve ibadet edeni… pic.twitter.com/SgjjGAywix — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 11, 2023

X'e AB'den uyarı

Sosyal medya platformu X'e AB'den de uyarı geldi. Birlikten Elon Musk'a gönderilen mektupta, X'in "yasa dışı içerik ve dezenformasyon" yaydığı belirtildi.

Platformda, manipüle edilmiş çok sayıda görüntü ve bilginin yayıldığına dikkat çekildi.

Musk'tan 24 saat içinde mektuba yanıt vermesi ve ilgili içerikleri silmesi istendi. Elon Musk ise AB'ye, "ima ettiğiniz ihlalleri listeleyin" cevabı verdi.