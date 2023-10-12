Altun'dan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin 'dezenformasyonla mücadele' çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Savaşların ve çatışmaların ilk kurbanlarından biri her zaman hakikat olmuştur. Türkiye olarak hakikatin, bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle bir kez daha kurban olmasını engellemek için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyadaki devlet kurumlarını, kamu yayıncılarını ve bütün özel medya kuruluşlarını bu süreçte sorumlu davranmaya ve mevcut durumu daha da kötüleştirecek ve krizi derinleştirecek yayınlardan uzak durmaya davet eden Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgesel tansiyonun ve silahlı çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde kamuoyunun doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi her haber mecrasının en önemli görevidir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu mecralarda dezenformasyonla mücadeleyi temel görevimiz olarak görüyoruz.

Patlak verdiği ilk günden bu yana İsrail-Gazze krizi konusunda bazı organize grupların girişmiş olduğu dezenformasyon kampanyalarını görüyoruz. Bu süreçte bazı aktörler siyasi çıkarları ve ideolojik emelleri doğrultusunda haberleri ve gerçekleri manipüle etmek suretiyle kamuoyunu yanlış ve yanlı bir şekilde yönlendirmeye çalışıyor.

Başkanlığımız bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ve haber analiz birimlerimiz bu konularda son derece dikkatli ve titiz bir şekilde çalışmaktadır. Son birkaç gündür şahit olduğumuz gibi gerçekdışı iddialar ve yalan haber kamuoyunda yaşananlarla ilgili yoğun bir kafa karışıklığı ve kaosu beraberinde getirmiştir.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi temel önceliğimiz bu çatışmalarda sivil halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bununla birlikte kamuoyunun sivil halka yönelik şiddet ve Gazze’deki insani durumla ilgili doğru ve hızlı haber alabilmesi oldukça önemlidir.

Tüm haber kanal, ajans ve kaynaklarının bu kriz sırasında sorumlu bir yayıncılık politikası takip etmesi ve en üst düzeyde gazetecilik standardı sergilemesi önemlidir. Her zaman dikkat edilmesi gereken bu basın yayın ilke ve kriterleri, özellikle sıcak çatışmalarda ve insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda daha da önem kazanmaktadır.

"Dezenformasyonun yol açacağı felaketi engellemek için çalışıyoruz"

İletişim Başkanlığımız bu süreç boyunca dezenformasyon ve mezenformasyonun yol açacağı muhtemel felaketleri engellemek için dur durak bilmeden çalışmaya devam edecektir. Hakikatin zümre çıkarlarına ve ideolojik saplantılara kurban edilmesini önlemek kurumumuzun en önemli sorumluluklarından biridir.

Mezenformasyon ve dezenformasyon uluslararası çatışma ve krizlerde sorunları daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokabilmektedir. Devletimiz krizin çözümü ve insani dramın engellenmesi için çalışırken kurumumuz da hakikatin kazanması için mücadelesini sürdürecektir."