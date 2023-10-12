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Gündem
TRT Haber 12.10.2023 12:00

MSB kaynakları: Türk SİHA'sını düşüren uçak Ürdün'den kalktı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak uçağın Ürdün'den kalktığını bildirdi.

MSB kaynakları: Türk SİHA'sını düşüren uçak Ürdün'den kalktı
[AA (Arşiv)]

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de düşürülen Türkiye'ye ait SİHA, deniz mayınlarıyla mücadele yönelik üçlü girişiı ve Filistin'e yardım gönderilmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak “Uçağın İncirlik’ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil” yanıtını verdi. Kaynaklar, uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya da “Uçak Ürdün’den kalktı” yanıtını verdi. 

Deniz mayınlarına yönelik üçlü girişim

Türkiye-Romanya-Bulgaristan arasında kurulan üçlü girişimin nasıl işleyeceğine dair soru üzerine şunlar kaydedildi:

“Karadeniz’e kıyısı bulunan NATO üyesi üç ülkenin, deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik üçlü girişim kurması konusunda bir mutabakat söz konusu. Bunun çalışma usulleri ve kapsamının belirlenmesine yönelik önümüzdeki günlerde toplantılar yapılacak. Ve çok uzak olmayan bir zamanda bunlar kamuoyuyla paylaşılacak.”

Filistin'e yardım gönderilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Filistin’e yardım gönderilmesine ilişkin açıklamalarına ilişkin, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtildi. 

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