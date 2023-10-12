İtalya'da 'Kaplan Buluşması' devam ediyor

NATO'nun geleneksel tatbikatlarından biri olan Tiger Meet, ittifaka üye ülkelerin hava kuvvetleri personelinin katılımıyla, İtalya'nın kuzeyindeki Gioia del Colle Hava Üssü'nde devam ediyor.

2 Ekim'de başlayan ve 13 Ekim'e kadar sürecek tatbikatta, 13 ülkeden farklı tiplerde yaklaşık 80 uçak ile 2 bin personel görev alıyor. Tatbikata, Türk Hava Kuvvetlerinin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nde görevli kaplan simgeli 3 adet F-16 uçağı ve 49 personel katılıyor.

NATO Tiger Meet Tatbikatı, NATO üyesi ülkelerin birlikte çalışabilirliğini, aralarındaki bağı güçlendirmeyi ve caydırıcı bir güç olarak hava gücünü göstermesi açısından önemli yer tutuyor.

İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı General Luca Goretti tatbikat hakkında TRT Haber'e konuştu.

"Hepimiz kaplan figürleri altında başarıya ulaşmak için uğraşıyoruz"

Tiger Meet'ee 35 yıl yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Goretti, "Bu gurur duyduğumuz bir şey. Kaplan buluşması için bu üste çalışanlar çok emek verdi. Burada sadece 100 savaş uçağı yok. Farklı ülkelerden gelen binlerce hava kuvvetleri personeli bulunuyor. Sadece ortak bir amacımız var, kendimizi eğitmek. Hepimiz kaplan figürleri altında başarıya ulaşmak için uğraşıyoruz." dedi.

"Türkiye ile ilişkilerimiz harika gidiyor"

Türkiye ile ilişkiler hakkında da konuşan Goretti, Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO'ya olan katkısına değindi.

Goretti, "Türkiye ile ilişkilerimiz öncesinde mükemmeldi, şu anda da harika gidiyor. Aramızdaki iş birliği çok çok aktif ve çok güçlü. Çünkü hepimiz Akdeniz'de yaşıyoruz. Dolayısıyla pek çok ortak noktamız var." ifadelerini kullandı.

"Egzersizlerin en iyi yanı birbirimizi tanımak"

Tiger Meet Tatbikat Komutanı Albay Vito Cracas ise, "Egzersizlerin en iyi yanı birbirimizi tanımak, yani sadece uçmak değil. Ayrıca akşam uçuşlar bittiğinde sosyalleşiyoruz. Aynı topluluğun yani kaplanların 1960'dan beri bir parçası olduğumuzu hatırlıyoruz." diye konuştu.

"Uçuş hattında gördüğümüz en iyi boyalı jeti buraya getirdiler"

Bu kadar çok jeti bir araya getirmenin ve her ulusun kendi başına yapabileceği senaryolar yaratmanın çok iyi bir fırsat olduğuna vurgu yapan Gioia Del Colle 36. Hava Üssü Komutanı Albay Massimiliano Pomiato, birbirleriyle bağ kurmanın, entegre olmak için de çok iyi bir fırsat sunduğunu söyledi.

Türk Hava Kuvvetleri'yle ilişkilerinin çok iyi olduğunu anlatan Pomiato, "Muhtemelen uçuş hattında gördüğümüz en iyi boyalı jeti buraya getirdiler. Onlarla kesinlikle çok iyi anlaşıyoruz ve onlarla uçmak da çok güzel, tüm NATO ortakları bütünleşti." dedi.

Kamera: Musa Toprak