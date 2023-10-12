Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.10.2023 10:08

Burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 19 Ekim saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

Burs ve kredi başvuruları başladı

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, burs ve kredi başvurularının başladığını, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvuruların yapılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız" ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim
Sıradaki Haber
IMEI kaydı kullanıcı hesabıyla yapılacak: Telefonlar tekrar kaydedilebilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Rekabet Kurulu'ndan su sektöründe faaliyet gösteren 3 şirkete soruşturma
11:19
Mehmetçik ve Filistin için tüm camilerde dua edilecek
11:15
Kızılhaç: Gazze'de insanlar hareket etmek isteseler dahi edemiyor
11:17
AB, Gazze'ye temel malzemelerin ulaşması gerektiğini bildirdi
11:13
Finlandiya-Estonya arasında gaz taşıyan boru hattına "sabotaj" ihtimali tartışılıyor
11:11
Trump: İsrail saldırılara hazırlıklı değildi
Kars'ta soğuk hava etkili oldu
Kars'ta soğuk hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Çinli akademisyen: Ara buluculuk için Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında daha iyi bir aday yok
Çinli akademisyen: Ara buluculuk için Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında daha iyi bir aday yok
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ