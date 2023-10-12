TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Filistin çatışması görüşülecek

İsrail-Filistin çatışması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'te yapılacak görüşmede Genel Kurul'u bilgilendirecek.
Türkiye'den "itidal" çağrısı
Meclis Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin konusuna ilişkin ortak önerge verildi. Önergede, Türkiye'nin taraflara itidal çağrısı yaptığı hatırlatıldı, çatışmanın yayılmasının engellenmesi ve sivillerin korunmasının talep edildiği vurgulandı.
Ortak önerge, yapılan oylamada kabul edildi. Danışma Kurulu, genel görüşmenin perşembe günü yapılmasına karar verdi.
Bakan Fidan Genel Kurul'da sunum yapacak
Genel görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak, atılan adımlar ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin hükümet adına Genel Kurul'u bilgilendirecek.
Ardından partiler adına konuşmalar yapılacak. Milletvekilleri, bölgedeki son gelişmeler hakkında partilerinin görüşünü açıklayacak.