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Gündem
TRT Haber 12.10.2023 00:44

RTÜK üyelerinin seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda RTÜK üyelikleri için seçim yapıldı. Gizli oylamada Ebubekir Şahin, İlhan Taşçı ve Necdet İpekyüz RTÜK üyeliğine seçildi. Meclis'te alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

RTÜK üyelerinin seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan gizli oylama ile AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından İlhan Taşçı ile Yeşil Sol Parti kontenjanından Necdet İpekyüz RTÜK Üyeliğine seçildi.

Üyelerin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda 18 Ekim'de de başkanlık seçimi yapılacak.

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