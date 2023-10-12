RTÜK üyelerinin seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan gizli oylama ile AK Parti kontenjanından Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından İlhan Taşçı ile Yeşil Sol Parti kontenjanından Necdet İpekyüz RTÜK Üyeliğine seçildi.

Üyelerin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda 18 Ekim'de de başkanlık seçimi yapılacak.