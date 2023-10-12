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TRT Haber 12.10.2023 11:23

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son dört ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dört ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son dört ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı medya buluşmaları kapsamında medya kuruluşların İstanbul temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Toplantıda, son 120 günde bin 132'si şehir, 54 bin 598'i kırsal bölgede olmak üzere gerçekleştirilen tüm operasyonlarda 38'i ölü, 4'ü yaralı, 208'i sağ ve 59'u teslim olmak üzere 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sözde üst düzey teröristler etkisiz

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

İç güvenlik operasyonlarında kırmızı kategoride 2, turuncu kategoride 6 ve gri kategoride 17 olmak üzere toplam 25 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildi. Bunlardan 20'si bölücü terör örgütü, 2'si FETÖ, 2'si HTŞ, 1'i MLKP üyesi.

38 organize mafya tipi suç çetesi çökertildi

378 operasyonla 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. 702 şüpheli tutuklanırken 594 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kapsamda 7'si ulusal, 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir. Nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız.

FETÖ'ye yönelik bin 786 operasyon yapıldı. İki bin 689 şüpheli gözaltına alınırken 536'sı tutuklandı. 457 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yine terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sonucunda 61 terörist etkisiz hale getirildi. 661 şüpheli gözaltına alınırken 161'i tutuklandı.

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