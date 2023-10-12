MSB: Son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadelesini yurt içinde ve yurt dışında başarıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda, son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 252 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1640, 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38 bin 983 oldu.

194 terör hedefi hava harekatıyla vuruldu

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan hava harekatlarında, toplam 194 hedef imha edilirken, 229 terörist de etkisiz hale getirildi.

2023 yılında teröristler tarafından harekat bölgelerine 388 taciz atışı gerçekleşti. Mehmetçiğin karşılık vermesiyle 1 haftada 233 terörist etkisiz hale getirildi. Toplamda bu yıl 1246 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Yasa dışı geçişler engelleniyor

Son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 637 şahıs yakalandı. Yine aynı dönemde 4 bin 731 şahsın hudutu geçmesi engellenirken, bu yıl 373'ü FETÖ'cü olmak üzere 9 bin 230 kişi yakalandı.