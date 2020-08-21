Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda 88 gram sentetik hap ve 2 metamfetamin ele geçirildi.

H.H.Ç, K.S. ve H.G. gözaltına alındı.