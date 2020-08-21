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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair bilgiye ulaştı.
Polis ekipleri, ormanlık alanda kazı yapan 3 şüpheliyi kullandıkları aletlerle suçüstü yakaladı.
Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Kaçak kazı define avcılarıSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 00:03
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