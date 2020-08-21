Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair bilgiye ulaştı.

Polis ekipleri, ormanlık alanda kazı yapan 3 şüpheliyi kullandıkları aletlerle suçüstü yakaladı.

Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.