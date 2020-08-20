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Sağlık Bakanı Koca: Tedavilere süratle başlanması talimatını verdik
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptığını belirterek, "Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 81 ilin İl Sağlık Müdürleriyle toplantı yaptıklarını ifade etti.
Toplantının 4 saat sürdüğünü belirten Koca, "Toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" açıklamasında bulundu.
BU AKŞAM, 81 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜYLE TOPLANTI YAPTIK. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik. pic.twitter.com/Q2QWse3Bkm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2020
Etiketler: sağlık bakanı koronavirüs Fahrettin Koca covid-19Son Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 23:47
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