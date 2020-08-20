Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 81 ilin İl Sağlık Müdürleriyle toplantı yaptıklarını ifade etti.

Toplantının 4 saat sürdüğünü belirten Koca, "Toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" açıklamasında bulundu.