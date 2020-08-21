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İzmir'de Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karaburun ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacı kurtarıldı.
Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna aldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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