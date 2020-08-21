Haber Giriş: Kaynak: AA
Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Doğubayazıt kırsalında Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Ağrı İl Jandarma Komutanlığı PKK terör örgütüSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 00:36
Son Haberler
- 00:50
- 00:40
- 00:31
- 00:25
- 00:11
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz