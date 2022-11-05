Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezide çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 65 gram sentetik uyuşturucu, 715 gram esrar, 0,70 gram eroin ile 3 hassas terazi, av tüfeği ve 7 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu Narkotik
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