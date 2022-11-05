Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da çöken sundurmanın altında kalan 5 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]
Elazığ'da iş yerlerinin sundurmasının çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, kent merkezi Çarşı mahallesi Sakarya caddesinde meydana geldi.
Kapalı Çarşı'nın altındaki bazı dükkanların sundurması çöktü. O esnada sundurma altında bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Elazığ
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