Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beton mikserinin ormanlık alana devrilme anı kamerada
Ordu'nun Perşembe ilçesinde beton mikserinin ormanlık alana devrilme anı, cep telefonuyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Ortatepe Mahallesi'nde, Selçuk Gürsu idaresindeki beton mikserinin sol arka tekerlekleri, zemin toprağının kayması sonucu boşlukta kaldı.
Aracı saplandığı yerden kurtarmaya çalışan sürücü, başarılı olamayınca araçtan indi.
Zeminin kaymasıyla beton mikseri, ormanlık alana devrildi.
Beton mikserinin devrilme anı, çevredeki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler: Ordu
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