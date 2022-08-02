Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de otomobille motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Y.Ç'nin kullandığı otomobil, Kayseri-Niğde karayolu İncesu ilçesi Semerkent Mahallesi yakınlarında Y.A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Y.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Y.A. ve arkadaşı O.Ç. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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