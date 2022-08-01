Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 23:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır dereye uçtu
[Fotograf: DHA]
Sultangazi Cebeci Tüneli çıkışında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp bariyeri aşan tır, dereye düştü.
Cebeci Tüneli çıkışı Hasdal yönünde dün saat 05.00 sıralarında, şoförü Kadir Budak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşıp Alibeyköy Deresi'ne düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kazanın olduğu yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı.
Tırdan çıkartılan Budak ve yolcu koltuğunda oturan Abdülkadir Gürbüz, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu tır birçok parçaya ayrıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:03
- 23:55
- 23:56
- 23:50
- 23:45
Sıradaki Haber
Cemevi saldırganıyla irtibatlı 2 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz