Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'da bir kişi Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama eylemi gerçekleştirdi. Saldırgan, daha sonra Mamak'ta iki cemevine zarar verdi.

45 dakika içinde 3 saldırı gerçekleştiren saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüpheli, Eskişehir'e kaçmak isterken Emniyet ekiplerince yakalandı.

Soruşturma kapsamında şüpheli ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 1 kişiyi İzmir'de 1 kişiyi ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini açıkladı.

Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muharrem Ayının birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" açıklamasını yapmıştı.