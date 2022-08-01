Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir ve Aydın açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
İzmir ve Aydın açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, mobil radar tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu bölgeye hareket etti. Bottaki 58 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni karaya çıkarttı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.
Etiketler: İzmir Aydın Düzensiz Göçmenler
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