Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru
[Fotograf: AA]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Temmuz'da yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdıklarını belirtti.
Konuya ilişkin açıklama THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.
Ekşi, THY'nin 31 Temmuz Pazar günü yüzde 88 doluluk oranı ve taşıdığı 272 bin 275 yolcu ile tarihinin en yoğun gününü yaşadığını açıkladı.
Ekşi mesajında, "Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: THY
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