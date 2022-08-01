Konuya ilişkin açıklama THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.



Ekşi, THY'nin 31 Temmuz Pazar günü yüzde 88 doluluk oranı ve taşıdığı 272 bin 275 yolcu ile tarihinin en yoğun gününü yaşadığını açıkladı.

Ekşi mesajında, "Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerine yer verdi.