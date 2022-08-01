Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 3 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca bu silaha ait 2 şarjör, 11 mermi ile 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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