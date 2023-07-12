Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 12.07.2023 11:30

Kayseri’de kazılarda 7,5 milyon yıllık zürafa kol kemiği bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında 2018 yılında başlayan kazı çalışmalarında bu yıl 7,5 milyon yıllık zürafa ön kol kemiği bulundu.

Kayseri’de kazılarda 7,5 milyon yıllık zürafa kol kemiği bulundu
[Fotograf: DHA]

Kocasinan ilçesinde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında kemik parçası buldu.

Burada alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile bölgede kazı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda bölgede 6 yıldır yapılan kazılar devam ediyor.

Bulunan kemik müzede sergilenecek

Bu yılki kazılar 7 Haziran’da başladı. Çalışmalarda 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen zürafaya ait ön kol kemiği bulundu. Alçı ceket yöntemi ile toprak altından çıkarılmaya başlanan kol kemiği, müzede sergilenecek.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Bu zamana kadar 612 fosil bulduk"

Yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili konuşan Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, “2017’nin Eylül ayında kurtarma kazısı olarak başladığımız kazı, günümüze kadar devam etmektedir. Bu zamana kadar Yamula Barajı lokalitelerinde (küçük yerleşim birimi) 612 tane fosil bulduk. Bunlar farklı lokalitelere ayrılıyor. Buralardan çıkan fosiller genellikle, ‘proboscidea’ dediğimiz hortumlugiller, ‘giraffidae’ dediğimiz zürafagiller ailesi, atgiller ailesi ve boş boynuzlular gibi fosilleri bulmaktayız. Bunun haricinde, ‘carnivora’ dediğimiz etçil hayvanlara ve ‘domuz’ dediğimiz canlılara da rastlamaktayız” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Bu yılki kazılarda 30'a yakın fosil bulduk"

Bu yıl yapılan çalışmalara değinen Köylüoğlu, "Bu yılki çalışmalarımız 7 Haziran'da başladı ve şu ana kadar 30’a yakın fosil bulduk. 10-15 tane de çıkardığımız fosil var. Şu an daha önemli bir buluntuya rastladık. Normalde biz, eklemli fosilleri ‘at’ ve ‘bovidae’ dediğimiz boş boynuzlular üzerinde buluyorduk ama bu sene, bir zürafaya ait ön kol kemiği bulduk. Bu tabii ki de eklemli bir halde bulunuyor. Bizim, ‘radius unla’ ve ‘humerus’ dediğimiz kısımların birleşmesiyle güzel bir şekilde korunmuş, kırılmadan günümüze kadar ulaşmış bir fosil var. Arkadaşlarımız da onun üzerinde çalışıyorlar. Zürafanın haricinde at, koyun, keçi ve antilop gibi canlılara da rastlamaktayız. Ama atın günümüz atlarından ayrı bir özelliği üç toynaklı olması. Bu da 7,5 yıl öncesinde evrimleşmiş, ‘hiperion’ dediğimiz bir at türüne ait” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Bu sene fosiller üzerinde kesek işlemimiz var"

Kayseri'de gerçekleştirilen kazılar 10 kişilik ekibin görev yaptığını söyleyen Köylüoğlu, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında, arazi açıldığında öğrenciler de eklenmekte. Geçmiş senelerden farklı olarak bu sene fosiller üzerinde kesek işlemimiz var. Şöyle ki; normalde fosiller ilk etapta açılıp numara verilip çıkartılmakta ama bu sene kesek halinde çıkarmayı hedefliyoruz. ‘Kesek’ dediğimiz yöntem, birçok fosilin iç içe geçip tek tek çıkaramayacağımız haldeki durumunda, hepsinin etrafını güzel bir şekilde açıp tüm şekilde almaktan oluşuyor. Fosillerin yoğun olduğu yerin etrafını açarak ve bu açtığımız bölge üzerinde, alçı ceket yöntemiyle bütün toprağı kaldırmakla beraber kesek işlemini yapmış bulunuyoruz."

ETİKETLER
Kayseri Arkeoloji
Sıradaki Haber
FETÖ'nün güncel finans yapılanması deşifre edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:23
Muharrem İnce'ye "sahte dekont kumpası" soruşturması tamamlandı
13:17
23 ilde oto kiralamada dolandırıcılık operasyonu: 71 gözaltı
13:21
Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın
12:55
TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti
12:54
MEB'den depremden etkilenen illerin hizmet bölgelerine ilişkin düzenleme
12:44
Kremlin: Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata
İngiliz gelin, aşkı için yerleştiği Aydın'da hayvancılığa başladı
İngiliz gelin, aşkı için yerleştiği Aydın'da hayvancılığa başladı
FOTO FOKUS
Beğendik Köprüsü'nden 1 milyon 700 bin araç geçti
Beğendik Köprüsü'nden 1 milyon 700 bin araç geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ