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Türkiye
DHA 12.07.2023 11:13

Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 ağır yaralı

Mersin'den Diyarbakır'a giden hafif ticari araç kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2'si çocuk toplam 8 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 ağır yaralı

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, dün gece Mersin'den yola çıktı. Diyarbakır'a 10 kilometre kala sürücünün kontrolünden çıkan araç, şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçtaki, aynı aileden Elya D., Elanur D., Rezan D., Remziye D. ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Araç, çekiciyle otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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