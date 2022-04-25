Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 17 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 17 kişi yakalandı.
Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 2 yıl 1 ay ile 16 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de yer aldığı 17 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından 8 hükümlü cezaevine teslim edildi, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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