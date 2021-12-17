Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker için anma töreni düzenlendi.

Şehitlerin aileleri, yaralanan askerler ve vatandaşların katılımıyla saldırının yaşandığı Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ülkeye, millete yapılan bütün saldırılar karşısında dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu hain saldırıyı asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Günaydın, şunları söyledi:

"Şehit ailelerimiz her yıl geliyor, onlarla beraber oluyoruz. Hep beraber bu olayı unutmamak adına yapılan bu etkinliklere Kayseri olarak katılıyoruz. Ailelerimiz ile birlikte burada bulunuyoruz. Bizler bütün şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin de her zaman yanındayız. Onların emrindeyiz. Onların bizlere söyleyeceği her şey bizim için bir emirdir. Bizler onlar için varız. Aynı şekilde gazilerimiz için de her zaman onların yandayız ve emrindeyiz."

''Onur ve gurur tablosudur''

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, terörle mücadelede ülkenin her köşesinde, sınır ötesinde etkin ve yetkili rol alan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığının her zaman onur ve gurur tablosu olduğunu söyledi.

Yavuz, "Yedi düvele meydan okumuş bir devlet olarak 3-5 çapulcuya, vatan hainine vatanımızın tek karış toprağını vermedik, vermeyeceğiz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bu ülkenin en kıymetli emanetleridir. Onlara sahip çıkmak hepimizin en kutsal görevidir" dedi.

Gazilerden Mustafa Uçar da 17 Aralık 2016'da kaybettikleri 15 şehidi rahmet ve minnetle andığını belirterek gazilere de acil şifalar diledi.