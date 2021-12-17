Arnavutköy Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı, 2 hafta önce etkili olan lodosta hasar görmüştü.

Etkili olan sağanak nedeniyle okulu su bastı. Birçok sınıf su altında kaldı. Tavandan damlayan su bilgisayar labotuvarlarına da ulaştı.

Çatıdaki hasar hava koşullarının düzelmesinin ardından kısa zamanda onarılacak.