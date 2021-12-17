Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 10:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de lodosta çatısı hasar gören okulu su bastı
[Fotoğraf: DHA]
Arnavutköy'de 2 hafta önce şiddetli rüzgarda çatısı hasar gören okulu su bastı, bilgisayarlar zarar gördü.
Arnavutköy Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı, 2 hafta önce etkili olan lodosta hasar görmüştü.
Etkili olan sağanak nedeniyle okulu su bastı. Birçok sınıf su altında kaldı. Tavandan damlayan su bilgisayar labotuvarlarına da ulaştı.
Çatıdaki hasar hava koşullarının düzelmesinin ardından kısa zamanda onarılacak.
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