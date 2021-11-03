Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayığı alabora olan balıkçının cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'da sandal ile balık avlamaya çıkan 67 yaşındaki Ahmet Uyar kayboldu. Aramalar sonucu kaybolan adam, 4 metre derinlikteki sazlık alanda cansız bedeni bulundu.
Antalya'da Manavgat ilçesinde ikamet eden Ahmet Uyar, Alara çayına bıraktığı ağları toplamak için sandalıyla yola çıktı.
Yaşlı adam sandalın Alara Çayı'nda alabora olması sonucu kayboldu.
Ahmet Uyar'ın bulunması için, 82 kilometre uzunluğundaki, Manavgat, Alanya ve çevre ilçe sınırlarından geçen Alara Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.
Aramalar sonucu Uyar'ın cansız bedeni, 4 metre derinlikte sazlık alanda bulundu.
Etiketler: Antalya Balıkçılık
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