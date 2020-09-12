Haber Giriş: Kaynak: AA
Kaybolan yaşlı kadının ailesiyle buluştuğu anlar kamerada
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da kırsalda kaybolan 87 yaşındaki alzaymırlı kadın, köyden 2 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu. Yaşlı kadının ailesiyle buluştuğu anlar kameraya yansıdı.
Merkeze bağlı Kavakpınar köyünde oturan alzaymır hastası Naile Boydak'dan sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İz takip köpeği ile arama yapıldı
Bunun üzerine bölgeye giden Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda ekip, iz takip köpeği ve drone ile köy kırsalında arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda Boydak, köyden 2 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bitkin halde bulundu.
Boydak, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrolün ardından jandarma ekiplerince yakınlarına teslim edildi.
Mutluluk gözyaşı döken Boydak'ın yakınları jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: kayıp kadın Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ElazığSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:16
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